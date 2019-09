Eleições

Alpiarça, Santarém, 29 set 2019 - O secretário-geral comunista sentiu hoje, em Alpiarça, necessidade de justificar novamente o apoio dado há quatro anos à formação do Governo minoritário do PS, adiantando que o mesmo foi dado "sem nenhuma hesitação", para afastar PSD/CDS-PP do poder.

"Fomos uma força que esteve na resolução do problema institucional criado em 2015, em que, por força de PSD/CDS e do então Presidente da República, Cavaco Silva, por força da falta de força do PS - que naquela noite apresentou cumprimentos pelos resultados ao PSD -, eis uma força, o PCP, a CDU, que afirmou claramente que era possível uma solução institucional, um Governo minoritário do PS", disse Jerónimo de Sousa.

As centenas de participantes no almoço-comício em Alpiarça deram a maior vaia da tarde ao antigo chefe de Estado e o líder do PCP considerou que "valeu a pena" a posição conjunta assinada com os socialistas em novembro de 2015, à semelhança de documentos similares entre PS e "Os Verdes" e Bloco de Esquerda.