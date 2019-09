Actualidade

O ministro iraniano do Petróleo, Biyan Zangané, pediu hoje a todas as empresas e instalações do setor petrolífero do país para estarem "totalmente alerta" face a um possível ataque físico ou cibernético dos Estados Unidos.

Zangané, que recentemente supervisionou a segurança de várias refinarias, ordenou que todas "as medidas administrativas, técnicas e operacionais necessárias para proteger as instalações" sejam adotadas de imediato.

As declarações do ministro iraniano foram feitas na sequência da ponderação que os Estados Unidos admitiram estar a fazer sobre a possibilidade de realizar um ataque seletivo contra o Irão que, entre opções, inclua ataques cibernéticos contra refinarias e outras instalações do setor de energia.