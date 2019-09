Eleições

A presidente do CDS-PP devolveu hoje a Augusto Santos Silva as acusações de estar a arrastar as instituições "para a lama" com o caso de Tancos e lembrou as acusações de jornalismo de sarjeta quando foi ministro.

"Sei que há a velha máxima de quem se mete com o PS, leva, mas aqui no CDS não há medo de dizermos as verdades. E quem coloca as instituições políticas na lama é quem mantém um candidato a deputado envolvido num processo, que aparentemente soube do que se passou, e quando devia escrutinar o governo, estava de alguma forma a encobrir também o governo", disse Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP, que falava a meio de uma visita à feira das colheitas em Arouca, Aveiro, contrapôs que "essas palavras" do ministro dos Negócios Estrangeiros, que acusou os partidos da direita de arrastarem "as instituições da República para a lama", "aplicam-se bem ao PS".