O futebolista uruguaio Sebastian Coates está de regresso aos convocados do Sporting, nas primeiras escolhas do treinador Silas, numa lista sem Jovane Cabral, sob alçada disciplinar do clube.

Silas, antigo técnico do Belenenses SAD, despedido após a quarta jornada, foi oficializado na sexta-feira como treinador dos 'leões', com a saída do interino Leonel Pontes, que já tinha substituído o holandês Marcel Keizer, estreando-se na segunda-feira em casa do Desportivo das Aves, na sétima jornada.

Na sua primeira convocatória, Silas fez entrarem nas escolhas Diogo Sousa, Coates, Doumbia e Bolasie, e saírem Ilori, Battaglia, lesionado, Rafael Camacho e Jovane Cabral, em relação aos convocados na Taça da Liga, jogo que o Sporting perdeu na quinta-feira com o Rio Ave, por 2-1.