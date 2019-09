Eleições

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou hoje o Partido Socialista de "baixar um bocado o nível" da campanha eleitoral pelas vozes de Carlos César e Santos Silva, e salientou que não está disponível para "dançar esse tango".

"Para dançar o tango são precisos dois e, portanto, para a tensão crescer também são precisos dois, e aqui vejo mais um, o outro não está a dançar tanto o tango, que é o meu caso. Eu não estou muito disponível para entrar nessa escalada, como se nota no Partido Socialista através de intervenções, por exemplo, do ministro Augusto Santos Silva agora, do presidente do PS, Carlos César, ontem", afirmou o líder social-democrata em declarações aos jornalistas durante uma ação de contacto com a população em Buarcos, concelho da Figueira da Foz e distrito de Coimbra.

Considerando que "há aqui um crescendo de tensão", Rio anunciou que se vai manter "rigorosamente na mesma".