Actualidade

Uma grande penalidade de Tapsoba, nos descontos, deu hoje ao Vitória de Guimarães o triunfo em casa sobre o Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O jogo no Estádio D. Afonso Henriques encaminhava-se para o final, sem golos, quando o árbitro assinalou falta de Bruno Santos sobre Rochinha na área da equipa visitante, e, após confirmação do videoárbitro, o defesa-central do Burkina Faso transformou o penálti e deu a terceira vitória seguida aos minhotos.

A equipa de Guimarães subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 12 pontos, mais um do que Boavista e Santa Clara e mais dois do que o Rio Ave, que recebe hoje o FC Porto.