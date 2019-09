Actualidade

O Benfica venceu hoje na visita aos montenegrinos do Mornar Bar por 82-71, um resultado insuficiente para garantir a presença na fase principal da Liga dos Campeões de basquetebol.

O triunfo dos 'encarnados' neste jogo da segunda mão ficou aquém do obtido pelo Mornar no primeiro encontro, em que venceu na quinta-feira no Pavilhão da Luz com uma diferença perto dos 30 pontos (96-68).

Hoje, em Bar, o Benfica esteve em bom plano, chegando mesmo a vencer o segundo período por quase 20 pontos (31-21) e atingindo o intervalo a vencer por 52-40, num jogo em que Micah Downs foi o melhor marcador, com 24 pontos.