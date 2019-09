Eleições/Madeira

O cabeça de lista do PS às eleições regionais da Madeira, ganhas pelo PSD no domingo sem maioria absoluta, disse hoje que o acordo entre sociais-democratas e CDS para a formação de um governo de coligação é "frágil".

"O acordo que se perspetiva entre o PSD e o CDS para a constituição do Governo é um acordo frágil e que não consubstancia uma vontade de mudança, nem uma alternativa de políticas governativas", disse Paulo Cafôfo, salientando que será "mais do mesmo, as mesmas desigualdades, os mesmos vícios" e que, por isso, não augura "nada de bom".

O candidato do PS à presidência do Governo Regional realçou, no Funchal, após uma reunião com os deputados eleitos no domingo passado, que o partido "está concentrado no seu projeto" e prometeu que "os socialistas irão desenvolver um trabalho de qualidade no parlamento regional".