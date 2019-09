Óbito/Chirac

Os Estados Unidos homenagearam hoje o antigo Presidente francês Jacques Chirac, que morreu na quinta-feira em Paris, apresentando condolências muito depois de outros líderes mundiais.

"Em nome do povo americano, desejo apresentar as minhas mais profundas condolências à família Chirac e ao povo de França pela morte do antigo Presidente francês Jacques Chirac", disse o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, num comunicado.

Pompeo lembrou que Chirac estudou e trabalhou nos Estados Unidos, quando era jovem, país sobre o qual disse, citou o secretário de Estado no comunicado: "um país que eu amo, que admiro, que respeito e que conheço muito bem".