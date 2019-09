Mau tempo

O primeiro-ministro, António Costa, esteve hoje ao telefone com o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, a propósito do furacão Lorenzo, que deverá atingir o arquipélago na quarta-feira, tendo disponibilizado todo o apoio necessário.

De acordo com o gabinete de Vasco Cordeiro, o primeiro-ministro, "além de ter disponibilizado todo o apoio que vier a ser necessário", inteirou-se "das medidas que já foram desencadeadas, assim como daquelas que serão implementadas nos próximos dias face ao previsto agravamento da situação meteorológica na região".

Na manhã de segunda-feira, um grupo de 25 bombeiros de corporações da ilha de São Miguel parte para reforçar os efetivos de bombeiros das ilhas das Flores, Pico e Graciosa.