Actualidade

Os proprietários de imóveis destinados à habitação ou de terrenos de construção com um valor patrimonial superior a 600 mil euros têm até hoje para pagar o Adicional ao Imposto Municipal sobre os Imóveis (AIMI).

O Adicional ao IMI é pago de uma única vez durante o mês de setembro, sendo calculado anualmente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) com base nos valores patrimoniais tributários (VPT) dos prédios que constem das matrizes em 01 de janeiro do ano a que o imposto respeita.

As regras em vigor preveem taxas de imposto distintas consoante o proprietário seja uma empresa ou um particular.