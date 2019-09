Actualidade

O secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, liderou hoje vários altos quadros do regime numa homenagem ao fundador da República Popular da China, Mao Zedong, nas vésperas da celebração do 70.º aniversário do regime.

Num gesto raro, Xi Jinping curvou-se três vezes perante a estátua de Mao, no mausoléu do ex-líder, que guarda o seu cadáver embalsamado, na Praça Tiananmen, em Pequim, desde a sua morte, em 1976.

Xi, que é também chefe de Estado, prestou ainda tributo no Monumento aos Heróis do Povo, nas proximidades, na véspera das festividades do Dia Nacional, que será marcado por uma parada militar no centro da capital chinesa.