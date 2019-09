Actualidade

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) alertou hoje para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do cancro digestivo, lembrando que um terço das mortes por cancro em Portugal estão relacionadas com tumores do aparelho digestivo.

Numa nota divulgada no Dia Nacional do Cancro Digestivo, a SPG sublinha a importância de ter mais informação, prevenção, diagnóstico e tratamento no combate a esta doença, que mata cerca de 30 portugueses por dia (mais de 10.000/ano).

A SPG alerta para a importância da atitude preventiva dos portugueses face a esta doença, lembrando que "a deteção precoce destas patologias é essencial" e que o médico gastrenterologista "tem um papel fundamental na deteção e tratamento do cancro digestivo".