Actualidade

O baterista Kalú vai, na terça-feira, partilhar o palco do Teatro Viriato com os "avós do rock" de Viseu, durante um concerto que desafia o estereótipo da idade e no qual serão interpretados doze temas dos Xutos e Pontapés.

O concerto acontece no âmbito do projeto "A Voz do Rock", criado há quase seis anos, com o objetivo de celebrar o prazer da partilha musical, e que é composto maioritariamente por octogenários de Viseu.

"A ideia de convidar o Kalú surge numa lógica de constante desafio ao projeto", explicou à agência Lusa a diretora artística do projeto, Ana Bento, do Coletivo Gira Sol Azul.