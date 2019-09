Incêndios

O Governo prolongou hoje o período crítico de incêndios até 10 de outubro, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, devido à previsão de tempo seco e quente, anunciou hoje o executivo.

Num despacho do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, publicado hoje em Diário da República, é referido que o período crítico é prorrogado até 10 de outubro devido à previsão da "manutenção do risco de incêndio rural em níveis elevados".

A época de fogos considerada mais crítica terminava hoje, com uma redução de meios na primeira metade do mês de outubro, que seria maior a partir do dia 15.