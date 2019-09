Açores/Mau Tempo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou hoje ao presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, para se inteirar da preparação da região para a passagem esperada do furacão "Lorenzo".

De acordo com indicação dada à agência Lusa por fonte do gabinete de Vasco Cordeiro, o chefe de Estado inteirou-se dos preparativos para a chegada do furacão e endereçou solidariedade no telefonema feito ao presidente do Governo dos Açores.

O primeiro-ministro, António Costa, também telefonou a Vasco Cordeiro na sexta-feira, tendo disponibilizado todo o apoio necessário para a situação.