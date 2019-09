Açores/Mau tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje avisos vermelhos para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores, devido à prevista passagem do furacão "Lorenzo" na região, na quarta-feira.

O aviso vermelho é o mais elevado dos avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco extremo.

O aviso vermelho para as Flores e Corvo (grupo Ocidental) referente a agitação marítima vai vigorar entre as 00:00 e as 12:00 de quarta-feira, tendo em conta as previsões de ondas de 10 a 15 metros de altura, podendo a altura máxima atingir os 25 metros.