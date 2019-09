Eleições

O porta-voz do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) afirmou hoje que o partido nunca viabilizará a construção do aeroporto do Montijo nas atuais condições e pediu ao PSD e CDS-PP para esclarecerem a sua posição sobre o assunto.

"A construção do aeroporto do Montijo coloca em causa o 'habitat' natural do estuário do Tejo, coloca em causa cerca de três milhões de aves que lá habitam ou que lá passam, não sabemos o impacto rodoviário nas duas pontes sobre o Tejo e sobre as reais consequências sobre a própria população do Montijo", esclareceu André Silva.

Numa ação de rua em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, o deputado e porta-voz do PAN foi confrontado por um homem que dizia que o partido falava muito dos animais, mas pouco do ambiente, pedindo-lhe a sua posição sobre a construção do aeroporto do Montijo.