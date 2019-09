Eleições

O líder do PCP rejeitou hoje ter estado casado, ou sequer unido de facto, com o PS nos últimos quatro anos, referindo-se ao acordo assinado em 2015, tal como BE e "Os Verdes", que viabilizou o Governo.

Jerónimo de Sousa negou ainda qualquer contacto recente entre comunistas e socialistas para uma solução similar à atual 'geringonça', fazendo depender eventuais conversações futuras dos resultados das eleições de domingo, porque "são os decisores [cidadãos eleitores] que fazem a arrumação de forças na Assembleia da República".

"Em primeiro lugar, casamento não houve. Nem união de facto. Em matérias de fundo, com as divergências que existem em relação ao PS, não se pode dizer que houve ali uma união de facto, antes pelo contrário", afirmou o secretário-geral comunista.