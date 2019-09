Açores/Mau Tempo

Cerca de 900 passageiros de voos do grupo SATA deverão ser afetados na quarta-feira pela passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores, segundo uma estimativa do gabinete de emergência da operadora aérea divulgada à agência Lusa.

O grupo SATA reuniu hoje o seu gabinete de emergência para tomar medidas que visam minimizar os eventuais impactos que a passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores venha a provocar nos voos programados.

Segundo o porta-voz do grupo SATA, António Portugal, em função do provável percurso do furacão - que "deverá afetar maioritariamente" as ilhas do grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) e Ocidental (Flores e Corvo) -, foram tomadas medidas de precaução em termos de instalações aeroportuárias e da frota da Azores Airlines e da SATA Air Açores.