A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia traça um "futuro negro" para a PSP e alega que os polícias estão revoltados, desmotivados, que chegaram ao seu limite e que o Governo não cumpriu 90% das promessas.

Em conversa com a agência Lusa, o presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, disse que desde a década de 90 que a polícia não estava envolta num "clima de tanta instabilidade, injustiça, revolta e desmotivação como agora", o que levou a marcarem para hoje uma concentração em frente à sede da direção nacional da PSP e junto à residência oficial do primeiro-ministro.

A revolta, a instabilidade e a desmotivação dos polícias atingiu o seu ponto máximo, muito por culpa de o Governo não ter cumprido as promessas que fez no início da legislatura", acrescentou, dizendo ainda que se está "no bom caminho para acabar com a polícia de segurança pública".