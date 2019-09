Actualidade

O presidente da Parpública, Miguel Cruz, disse hoje em declarações à Lusa que a 'holding' do Estado está a acompanhar "com grande preocupação" os resultados da sua participada TAP, embora reconheça sazonalidade do negócio e contexto difícil do setor.

O responsável falava à Lusa no dia em que a Parpública divulgou uma "expressiva melhoria" dos seus resultados relativos ao primeiro semestre do ano, em que passou de prejuízo a lucro de 46,5 milhões de euros, com a aplicação dos mesmos critérios contabilísticos.

Recentemente, a TAP, detida a 50% pela Parpública, divulgou que os prejuízos do grupo TAP se agravaram no primeiro semestre deste ano para 119,7 milhões de euros, face aos 90 milhões de euros negativos do período homólogo, afetados pelo mercado brasileiro e aumento de custos com o pessoal.