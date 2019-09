Eleições

Menina, doutora, Catarininha ou até princesa Diana foram os nomes com que a Feira do Espinho recebeu a líder do Bloco de Esquerda, com tempo para uma "sondagem" que diz não dar para ganhar, mas que "vai subir muito".

No arranque da última semana da corrida eleitoral, Catarina Martins chegou, com uma blusa em tons de rosa, a um sítio onde já se sente em casa e onde vem sempre "em campanha e fora de campanha": a Feira de Espinho, no distrito de Aveiro.

Este foi o primeiro grande momento de rua da caravana do BE e a Feira de Espinho respondeu com flores - próteas -, muitos beijos, abraços, promessas de votos e diferentes pedidos.