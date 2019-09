Actualidade

O intelectual uigur detido Ilham Tohti e a Iniciativa dos Jovens para os Direitos Humanos, empenhada na reconciliação nos Balcãs, receberam hoje em conjunto o Prémio Václav Havel 2019, anunciou o Conselho da Europa.

"Este ano, o júri do prémio dos direitos humanos Václav Havel decidiu atribuir o prémio a dois laureados: ao senhor Ilham Tohti e à Iniciativa dos jovens para os direitos humanos", anunciou a presidente da Assembleia parlamentar do Conselho da Europa (APCE), Liliane Maury Pasquier, no hemiciclo da organização pan-europeia de defesa dos direitos humanos e da democracia, sediada em Estrasburgo.

"O seu envolvimento em favor dos direitos humanos é exemplar. Ao não hesitarem em assumir causas que não são unânimes na sociedade, transmitem a mensagem do diálogo e do respeito", acrescentou a deputada suíça.