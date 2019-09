Eleições

O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das Finanças Públicas disse hoje à Lusa que o professor Álvaro Almeida está disponível para debater com Mário Centeno, que exige fazê-lo com um candidato a deputado.

"Se o Dr. Mário Centeno acha que não deve debater comigo, então que venha debater com o professor Álvaro Almeida, que foi coautor do programa económico [do PSD] e, portanto, está tão à vontade para discutir o plano económico do PSD como eu e é, de facto, candidato a deputado pelo PSD no Porto", afirmou hoje Joaquim Miranda Sarmento em entrevista à Lusa.

O também mandatário nacional da campanha do PSD explicou que o partido "teve dois autores ou dois coautores do programa económico", que foram ele próprio e o professor Álvaro Almeida, da Faculdade de Economia do Porto.