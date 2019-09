Actualidade

A diretora de Mercados e Gestão de Reservas do Banco de Cabo Verde (BCV), Elsa Brito, disse hoje que as reservas externas do país ultrapassam os 600 milhões de euros e dão para mais de cinco meses de importações.

Em declarações à imprensa, na cidade da Praia, no âmbito do 1.º Encontro de Gestão de Reservas Externas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa, Elsa Brito considerou que esse valor histórico é muito importante para o país, que tem um regime cambial fixo face ao euro, muitas vulnerabilidades externas, e é uma pequena economia aberta e muito dependente das importações.

A responsável do Banco de Cabo Verde disse que o nível das reservas é relevante porque permite, entre outras questões, suportar e credibilizar a política monetária e cambial.