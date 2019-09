Açores/Mau Tempo

Os furações têm a tendência a perder energia e transformarem-se em tempestades tropicais quando se aproximam dos Açores devido à "diminuição significativa" da temperatura da água do mar e ao vento, segundo a meteorologista Vanda Costa.

"Por norma, o que acontece é que quando os furacões se dirigem a esta zona do Atlântico Norte, tendo em conta que a temperatura da água do mar diminui significativamente e os ventos em altitude atuam em sentido contrário ao furacão, a tendência é para irem diminuindo de intensidade, o que está a acontecer com o 'Lorenzo'", afirmou hoje à agência Lusa a meteorologista.

A especialista recordou que o furação "Lorenzo" já atingiu a categoria 5 (a máxima) da escala de Saffir-Simpson, estando neste momento com categoria 2, sendo a tendência "ir perdendo a intensidade consoante se aproxima do arquipélago".