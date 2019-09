Actualidade

O Clube Fenianos Portuenses celebra no sábado a Implantação da República com conferências, uma recriação histórica e música, informou hoje a instituição que, no dia de reflexão, pretende recordar os valores republicanos ligados à igualdade, fraternidade e solidariedade.

"Por norma, no Porto, a celebração [da Implantação da República] é feita a 31 de janeiro. Este ano como o 5 de Outubro coincide com o dia da reflexão [devido às eleições Legislativas], não há discursos. Decidimos que é relevante refletir sobre os valores da República. Isto é uma atividade cívica de celebração da República, num clube que nasceu republicano e assume os valores do republicanismo", disse à agência Lusa o vice-presidente do clube, Vítor Tito.

Assim, no sábado, o Clube Fenianos Portuenses começa as comemorações com uma conferência dedicada ao tema "O advento do Republicanismo em Portugal", a cargo de Teresa Nunes, da Universidade de Lisboa, seguindo-se "Fenianos, um Clube Republicano?" com Cristina Mouta, bibliotecária do clube.