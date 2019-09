Actualidade

As obras de reconversão do pavilhão Rosa Mota, no Porto, com inauguração prevista para o final de outubro, deveriam ter terminado hoje, se fosse cumprido o prazo definido pelo consórcio responsável pelo projeto, contudo, no local, ainda decorrem trabalhos.

Ao final da tarde de hoje era ainda possível ouvir ruído proveniente do local, indicando que àquela hora ainda decorriam trabalhos. Contudo, até ao momento, e apesar dos pedidos de esclarecimento, o consórcio ainda não prestou qualquer informação sobre o andamento das obras, nem sobre o prazo de conclusão das mesmas.

Numa visita aos jardins do Palácio de Cristal, onde se situa o Pavilhão Rosa Mota, é ainda possível observar um conjunto de estruturas montadas para vedar o acesso de pessoal não autorizado ao interior do edifício, bem como os prefabricados que servem de apoio às obras.