Actualidade

As duas companhias aéreas da SATA registaram no primeiro semestre de 2019 um prejuízo de 27,9 milhões de euros, cabendo à Azores Airlines - que voa de e para fora dos Açores - a maior fatia (25,4 milhões).

Em conferência de imprensa tida em Ponta Delgada, o presidente do conselho de administração da SATA, António Teixeira, adiantou ainda que o prejuízo da SATA Air Açores, que faz as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, foi de 2,5 milhões de euros.

"Os resultados obtidos ficaram aquém do esperado", reconheceu o gestor, atribuindo tal a "fatores externos e circunstanciais" e também uma "consequência da fase de estabilização operacional" em que se encontra o grupo.