Açores/Mau tempo

O Governo Regional dos Açores vai encerrar na quarta-feira as escolas das ilhas dos grupos Central e Ocidental, devido à passagem do furacão "Lorenzo", estando ainda em aberto a possibilidade de encerrar serviços da administração pública.

"Em função do que se prevê que aconteça, o Governo Regional decidiu encerrar escolas, creches, jardins de infância, centros de atividades ocupacionais, centros de dia, quer na componente de educação, quer na componente ligada à solidariedade social, na quarta-feira", adiantou o presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

O Governo Regional está ainda a "avaliar" a possibilidade de "encerrar serviços da administração regional que não sejam essenciais", mas a decisão ainda "não está tomada".