Tancos

O secretário-geral do PS afirmou hoje que as relações institucionais do Governo com outros órgãos de soberania, designadamente com a Presidência da República, são "corretas, positivas e construtivas", e advertiu que os portugueses não querem conflitos institucionais.

António Costa fez estas declarações a meio de uma arruada da campanha eleitoral do PS, em Cacilhas, concelho de Almada, depois de questionado pelos jornalistas se o caso de Tancos está a motivar tensão entre o Governo e a Presidência da República.

O líder socialista recusou essa perspetiva e defendeu que "as relações institucionais deste Governo são sempre corretas, positivas, construtivas com todos os órgãos de soberania, seja com a justiça, Assembleia República ou Presidência da República".