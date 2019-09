Actualidade

O ex-presidente da construtora brasileira OAS Léo Pinheiro afirmou, ao colaborar com as autoridades, que o atual líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra, recebia subornos quando era ministro, informou hoje o jornal o Globo.

Segundo Léo Pinheiro, no seu acordo de delação premiada (benefício legal concedido a um réu que aceite colaborar com a investigação criminal) recentemente aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os subornos aconteceram em troca da cedência de recursos do Ministério da Integração Nacional, e por obras do executivo de Pernambuco.

Entre 2011 e 2013, Bezerra foi ministro da Integração Nacional durante a administração da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2014 foi eleito Senador por Pernambuco, mas anos antes trabalhou para o governo daquela região.