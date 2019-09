Eleições

O PSD e o CDS-PP insistiram hoje em manter Tancos na campanha para as legislativas, dia em que José Sócrates entrou em cena, Mário Centeno criticou as contas dos sociais-democratas e PCP e BE falaram da 'geringonça'.

A campanha eleitoral para as legislativas entrou no nono dia e o caso de Tancos, em que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes é um dos 23 acusados pelo Ministério Público, continua a ser o tema para PSD e CDS-PP.

Numa sessão de perguntas e respostas em Coimbra, o presidente do PSD elogiou o Ministério Público por ter "cumprido a sua obrigação" no caso Tancos, depois de o PS "ter dado tudo" a esta classe e aumentado os salários dos magistrados de forma "muito desigual".