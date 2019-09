Actualidade

O adiamento da entrada em vigor do IVA, que começa a ser aplicado em Angola na terça-feira, representou uma perda de receita fiscal de 89 mil milhões de kwanzas (216 milhões de euros), e vai obrigar a cortar na despesa.

As contas foram hoje apresentadas em Luanda pela secretária de Estado do Tesouro, Vera Daves, durante uma conferência de imprensa destinada a esclarecer dúvidas relativas ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), que entra em vigor a 01 de outubro, em substituição do Imposto de Consumo.

Inicialmente, o governo previa arrecadar cerca de 249 mil milhões de kwanzas (cerca de 605 milhões de euros) com a aplicação do novo imposto, que deveria ter entrado em vigor a 01 de julho, mas com o adiamento para outubro só deverão entrar nos cofres do estado, cerca de 160 mil milhões de kwanzas (aproximadamente 389 milhões de euros), indicou a secretária de Estado.