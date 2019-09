Actualidade

A secretária de Estado angolana para as Finanças e Tesouro considerou "pouco provável "a subida de preços devido ao IVA e garantiu que o governo vai estar atento à especulação, apelando à denuncia de situações abusivas.

"Uma preocupação recorrente da sociedade é se teremos, a partir de amanhã, um aumento generalizado dos preços. Do que observamos noutras geografias, do que a teoria fiscal nos ensina, da mecânica geral do imposto achamos que é pouco provável que isso aconteça", desdramatizou Vera Daves, numa conferência de imprensa em Luanda.

Admitiu, no entanto, que há situações em que isso pode acontecer.