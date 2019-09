Eleições

O ex-candidato presidencial Manuel Alegre considerou hoje que não há Governo de esquerda sem o PS e muito menos contra o PS e advertiu que o PS orgulha-se da 'geringonça', mas não precisa de "professores de esquerda".

Manuel Alegre defendeu estas posições no comício socialista de Coimbra, no Pavilhão dos Olivais, num discurso muito aplaudido, que levantou a assistência em alguns momentos, como nas referências ao falecido presidente honorário do PS, António Arnaut.

Numa intervenção com cerca de 20 minutos, o antigo candidato presidencial e dirigente histórico socialista manifestou total apoio à solução de esquerda, elogiou António Costa e até se demarcou do vice-presidente da bancada do PS Carlos Pereira, que classificou o Bloco de Esquerda e o PCP como "empecilhos".