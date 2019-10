Actualidade

O Presidente do Peru, Martin Vizcarra, anunciou na segunda-feira a dissolução do Congresso, dominado pela oposição, e a realização de eleições gerais antecipadas, no âmbito de uma crise institucional.

"Decidi dissolver o Congresso e convocar eleições legislativas. Este é um ato constitucional", afirmou Martin Vizcarra, no poder desde 2018, num discurso transmitido pela televisão.

O anúncio surge depois de o Congresso desafiar o Executivo e nomear um novo membro do Tribunal Constitucional, sem discutir a moção de confiança apresentada pelo Governo, que tentou travar o processo para impedir a oposição de controlar o poder Judicial.