O Instituto Camões assinou um protocolo de cooperação com a universidade City College of New York, nos Estados Unidos, para apoio ao ensino da língua portuguesa durante três anos, disse à Lusa o presidente do instituto.

O apoio vai ser dado ao Departamento de Português e Estudos Lusófonos da universidade pública a partir do próximo ano e vai consistir numa transferência anual de 6.000 euros, durante três anos.

Seminários, conferências e projetos de investigação sobre as culturas de língua portuguesa também vão fazer parte do plano de atividades e aproveitamento, que tem de ser estabelecido e aprovado pela universidade.