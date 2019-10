Actualidade

Os casinos de Macau fecharam setembro com receitas brutas de 22,08 mil milhões de patacas (2,5 mil milhões de euros), mais 0,6% do que em igual período do ano passado, anunciaram hoje as autoridades.

Depois de dois meses consecutivos em queda, as receitas provenientes do jogo recuperaram algum fôlego em setembro, comparativamente a igual período de 2018, de acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em setembro do ano passado, as receitas brutas foram de 21,9 mil milhões de patacas (cerca de 2,4 mil milhões de euros).