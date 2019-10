Actualidade

Pelo menos 11 agentes da polícia morreram hoje no norte do Afeganistão, na sequência de um ataque dos talibãs, anunciaram as autoridades.

Um porta-voz do governador da província de Balkh Munir Ahmad Farhad disse que o ataque contra instalações governamentais teve início durante a madrugada e desencadeou um tiroteio ainda em curso no distrito de Shortepa.

Um porta-voz dos talibãs Zabihullah Mujahid indicou que os rebeldes invadiram o distrito, mas Farhad negou a invasão.