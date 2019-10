China/70 anos

Hong Kong, China, 01 out 2019 - A polícia de Hong Kong e manifestantes pró-democracia envolveram-se hoje em confrontos nos distritos mais próximos da fronteira com a China interior, noticiam os 'media' locais, com as imagens dos incidentes a multiplicarem-se nas redes sociais.

O maior protesto decorreu na ilha de Hong Kong e juntou dezenas de milhares de manifestantes, mas os episódios de violência ocorreram a norte do território, onde, com o fecho de 28 estações de metropolitano, a suspensão de autocarros e bloqueios de estradas efetuados pelas autoridades, muitos ficaram impedidos de participar na maior manifestação, que já tinha sido proibida pela polícia.

No dia em que se assinalam os 70 anos da fundação da República Popular da China, em Yau Ma tei, há relatos de disparos efetuados pela polícia, enquanto em Wong Tai Sin as autoridades recorreram a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.