Moçambique/Eleições

A Sala da Paz, uma plataforma da sociedade civil moçambicana que realiza observação eleitoral, denunciou hoje o aumento de violência e intolerância política no Sul do país na campanha em curso para as eleições gerais do dia 15.

"À medida que os candidatos presidenciais vão entrando na zona Sul do país, para realizar o contacto com os potenciais eleitores, os níveis de intolerância política e focos de violência vão apresentando uma tendência crescente", refere um balanço da Sala da Paz sobre os primeiros 30 dias da campanha eleitoral.

As províncias de Gaza e Inhambane e a cidade de Maputo têm sido palco de violência eleitoral ao longo da campanha eleitoral, lê-se no balanço.