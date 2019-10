Actualidade

"O Mistério da Boca do Inferno" é uma "novela policiária" escrita por Fernando Pessoa, a partir de um encontro com o mago inglês Aleister Crowley, que termina com o seu falso e mediático suicídio, indica a Tinta-da-China que publica a obra.

A história hoje conhecida como "O Mistério da Boca do Inferno" começou no final de 1929, quando Fernando Pessoa recebeu o primeiro volume de "Confessions", de Aleister Crowley - ocultista britânico conhecido pelos seus escritos esotéricos -, no qual se encontrava um horóscopo, que foi corrigido por Pessoa, profundo conhecedor das posições dos planetas e dos signos zodiacais, conta o investigador Steffen Dix, responsável por esta edição.

Foi decorrente dessa pequena correção que se proporcionou o encontro entre o mago ocultista Aleister Crowley e o obscuro poeta português Fernando Pessoa, que se estendeu por cerca de ano e meio.