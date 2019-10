Actualidade

O Haitong Bank anunciou hoje que vendeu a subsidiária Haitong Investment Ireland (HIIP) à 'empresa-mãe', a Haitong International Holdings Limited (HIH), por 12 milhões de euros.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) com a data de 30 de setembro, mas hoje divulgado, o Haitong Bank (antigo BES Investimento) precisa que "a transação se insere no âmbito de uma restruturação societária do Grupo Haitong", cujo objetivo consiste na simplificação da estrutura societária do Haitong Bank e que o processo de venda deve estar concluído até ao final do ano de 2019.

No comunicado, o Haitong Bank afirma que "estima que a transação não terá impacto material nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019" e refere que "o novo acionista da HIIP estará mais próximo da empresa-mãe do grupo Haitong e o Keep Well Agreement subscrito pelo Haitong Bank manter-se-á vigente nos termos expressos nos documentos do Programa EMTN".