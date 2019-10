Actualidade

O número de portugueses que entrou em França em 2017 foi de 8.316, o mínimo da última década, que faz com que aquele país deixe de ser segundo destino da emigração nacional, divulgou hoje o Observatório da Emigração.

"Foram 8.316 os portugueses que, em 2017, entraram em França, segundo os dados da nova série facultada ao Observatório pelo Institut National de la Statistique et de Études Économiques [Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Económicos francês]. Este número representa um decréscimo de 32,8% quando comparado com o das entradas no ano anterior", refere-se num comunicado do observatório.

Assim, "apesar da ligeira retoma ocorrida em 2016 (+7%), em 2017, houve um decréscimo acentuado (-33%), fazendo de 2017 o ano em que entraram menos portugueses naquele país na década em curso", segundo aquela entidade.