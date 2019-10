Eleições

O secretário-geral do PCP considerou hoje que a campanha da CDU está em crescendo, embora desvalorizando as recentes sondagens com tendência positiva, e que os comunistas estão a conseguir ultrapassar o preconceito junto dos cidadãos eleitores.

"Estamos a conseguir ultrapassar o preconceito. Talvez não seja ainda suficiente, mas para lá caminharemos", avaliou Jerónimo de Sousa, após visita à Instituição Particular de Solidariedade Social Associação Popular O Jardim da Criança, em Sobral de Monte Agraço, para publicitar a proposta de criação de uma rede pública de creches gratuitas para crianças até aos três anos de idade.

O líder comunista exemplificou a maior apetência e adesão popular sentida com a singela, mas calorosa, receção à caravana da CDU na visita da véspera ao distrito de Viseu, na aldeia de Lapa do Lobo, Canas de Senhorim, num circulo eleitoral em que nunca foi eleito um candidato desta força política.