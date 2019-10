Eleições/Madeira

O líder do CDS-PP/Madeira disse hoje que as negociações para elaborar o acordo político do governo de coligação com o PSD "estão muitíssimo bem encaminhadas", prevendo que o documento seja assinado depois das legislativas.

"Hoje vai realizar-se a segunda reunião do grupo de trabalho que foi criado entre elementos do PSD e CDS com vista a um texto que é um acordo político para legislatura 2019/2023", afirmou Rui Barreto à agência Lusa.

O responsável centrista madeirense informou que se reuniu na segunda-feira com líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, para "afinar aquelas matérias" em que os elementos do grupo "não estavam de acordo".