Actualidade

As reclamações nas comunicações recuaram 11% no primeiro semestre, face a igual período de 2018, para 43 mil, com a Meo a registar uma diminuição de 32% em termos homólogos, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

"No primeiro semestre de 2019, os utilizadores de serviços de comunicações apresentaram cerca de 43 mil reclamações, menos 11% do que no período homólogo, em que se tinha observado um aumento de cerca de 25%", refere o regulador.

"As reclamações relativas ao setor das comunicações eletrónicas atingiram as 32 mil, menos 13%, enquanto as do setor postal desceram 5%, para cerca de 10,7 mil, adianta.