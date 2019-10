Actualidade

A DBRS manteve o 'rating' do Montepio em nível 'lixo' (BB) e a perspetiva em negativa, segundo foi hoje divulgado, numa nota em que a agência de 'rating' se mostra preocupada com a instabilidade na estrutura governativa do banco.

Segundo a DBRS, a confirmação da notação financeira tem em conta os recentes progressos feitos pelo banco na redução de ativos problemáticos, através de vendas de carteira de crédito malparado, e na emissão em abril de dívida subordinada no valor de 100 milhões de euros.

Já a perspetiva negativa, refere, é reflexo dos riscos relacionados com os fracos lucros num ambiente de difícil rentabilidade para o banco, com baixas taxas de juro, ambiente competitivo e manutenção da pressão para reduzir ainda mais os ativos problemáticos.